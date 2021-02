Fiorenzuola, in via Rossi il nuovo Centro famiglie del distretto di Levante

Ha aperto il Centro famiglie del Distretto di Levante: la sede è a Fiorenzuola (Comune capofila) in via Teofilo Rossi 19, in locali rinnovati e che garantiscono privacy e distanze di sicurezza. In questi giorni i sindaci del distretto stanno effettuando visite e sopralluoghi alla struttura e al personale, accolti dal vicesindaco di Fiorenzuola, Paola Pizzelli che sottolinea come questo servizio dia anche una risposta preventiva alle problematiche emerse e denunciate nell’ultima settimana sulla popolazione giovanile del nostro territorio.

Il Centro famiglie offre consulenza ai minori e sostegno sulla genitorialità. Se invece ci sono situazioni emergenziali o dove il disagio è ormai conclamato, intervengono la Tutela Minori (sempre nella stessa sede in via Rossi) o la Neuropsichiatria infantile dell’Ausl (sede in corso Garibaldi).

Il Centro famiglie del Distretto di Levante (24 Comuni) risponde al numero 3427777957, un operatore è presente tutti i lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 13; il martedì dalle 13 alle 18. I servizi sono gratuiti.

Il Servizio Tutela Minori al numero 0523 980620 dal lunedì al venerdì mattina.