Lezioni di educazione fisica sulle due ruote: “Ma mancano le bici”

Il Polo superiore Volta di Castel San Giovanni cerca venti biciclette utilizzabili dagli studenti. Il progetto si chiama “Una bici per la salute” e in sostanza fa appello a privati enti o attività economiche affinché regalino biciclette e caschi che saranno utilizzati dagli studenti per fare lezione di educazione motoria in sella alla due ruote. I tragitti saranno le piste ciclabili e la strade non battute dal traffico. Qualcuno già si è fatto avanti e ha donato caschi, protezioni e somme in danaro.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI