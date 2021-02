Lei è positiva, il compagno è negativo e vaccinato: entrambi vanno in quarantena

Positiva lei, negativo e vaccinato lui. Eppure, per entrambi, scatta la quarantena. È quanto sta accadendo in questi giorni alla libraia Sara Marenghi, risultata positiva al tampone e quindi in quarantena a casa. L’obbligo di isolamento però è scattato anche per il suo compagno che, per la cronaca, è stato vaccinato oltre dieci giorni fa. E sta benissimo.

