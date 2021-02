Nessuna notizia di un ragazzo di 23 anni, scatta il piano per le ricerche

Un giovane piacentino, Stefano Barilli, non è reperibile ormai da ore e la prefettura ha fatto scattare il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, dopo la denuncia presentata dalla famiglia in questura.

Il 23enne lavora per una ditta, dove questa mattina non si è però presentato, facendo scattare l’allarme.

L’invito a tutti coloro che lo avessero visto o fossero a conoscenza di elementi utili è di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà