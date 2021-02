Al via la prossima settimana la vaccinazione over 85. Prenotazioni da lunedì

Sono in partenza le lettere di invito alla vaccinazione per gli ultra 80enni del Piacentino. Da lunedì 15 sarà possibile prenotarsi e da martedì 16 partiranno le vaccinazioni. Due le fasce d’età: prima i piacentini di 85 o più anni (ovvero tutti quelli nati nel 1936 o prima), poi – qualche settimana dopo – gli anziani tra gli 80 e gli 84 anni.

Sono alcuni dei dettagli forniti dal direttore generale Ausl, Luca Baldino, nella conferenza stampa odierna, nella quale ha indicato anche il numero massimo di dosi che al momento – in base alle forniture – è possibile somministrare: 235 come prima vaccinazione e 235 come richiamo, per un totale di 470.

Le sedi identificate per la somministrazione, come già specificato nei giorni scorsi sono: l’Arsenale a Piacenza (già operativa); il Palacastello a Castel San Giovanni (operativo dal prossimo 22 febbraio); l’ospedale di Bobbio (operativo dai primo di marzo); una sala polivalente messa a disposizione dal Comune di Bettola e un locale affittato dall’Ausl a Fiorenzuola (anche questi ultimi due pronti per i primi giorni di marzo). Nel frattempo l’Ausl sta allestendo sedi provvisorie in attesa che quelle definitive diventino operative.

La prenotazione per vaccinarsi potrà essere fatta attraverso tutti i canali disponibili – in farmacia, CupTel, Fascicolo sanitario elettronico, sportello (anche se sconsigliato) – e la scelta della sede sarà libera, ovvero si potrà chiedere di essere vaccinati in una qualunque delle cinque sedi disponibili.