Controlli anti-Covid, nel Piacentino 60 sanzioni nell’ultima settimana

Una denuncia e lo stop temporaneo di un’attività commerciale, oltre a 58 sanzioni a carico di cittadini e due nei confronti di negozi. E’ il bilancio dei controlli anti-Covid nel Piacentino effettuati dalle forze dell’ordine la scorsa settimana, dal 1° al 7 febbraio, in concomitanza con il ritorno dell’Emilia-Romagna in “zona gialla”. In totale – comunica la prefettura – le autorità hanno verificato la posizione di 1.156 persone e 81 imprese, a fronte di 615 servizi di monitoraggio sul territorio per garantire il pieno rispetto delle norme sanitarie contro il Coronavirus.

