Covid, decessi in calo del 17% nell’ultima settimana. Stabile il numero di nuovi positivi

Trend ancora in calo per quanto riguarda i decessi da Covid nella settimana 1-7 febbraio. Si tratta di 24 casi, 7 in meno rispetto alla settimana precedente. Praticamente stabili, invece, i cadi di positività, attestati a 448 unità. Poco meno dei due terzi sono sintomatici.

Rispetto ai sette giorni precedenti sono in calo i tamponi effettuati (-13%), i ricoveri (-13%) e le terapie intensive (-5,9%). Per quanto riguarda le vaccinazioni il numero giornaliero è di poco superiore alle 450 somministrazioni, mentre il numero totale è passato da 13mila a oltre 17mila in sette giorni con un incremento generale del 32%.

IL SITO UFFICIALE COVIDPIACENZA

REPORT SETTIMANALE 1-7 FEBBRAIO