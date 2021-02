Ruba le chiavi di casa da un’auto e saccheggia l’appartamento: arrestato

Un giovane albanese di 23 anni ha rubato le chiavi di casa da un’auto parcheggiata in via Maria Luigia d’Austria a Piacenza, e dal libretto del veicolo è riuscito a risalire all’indirizzo di casa del proprietario del veicolo. Il 23enne ha quindi raggiunto l’appartamento, rubando due cellulari, poco più di 30 euro e un pacchetto di sigarette. E’ stato poi arrestato dalla polizia con l’accusa di furto. E’ accaduto durante il weekend. Ieri pomeriggio il giovane ha ammesso davanti al giudice ogni accusa. Il giudice ha convalidato l’arresto della volante di polizia e disposto per l’imputato gli arresti domiciliari con il permesso di recarsi al lavoro.

