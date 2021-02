Carpaneto perde Fabio Sebastiani: stroncato dal Covid a 58 anni

Carpaneto piange Fabio Sebastiani, 58 anni, imprenditore, amante del basket, nuova vittima del Covid. Nessuno si aspettava, quando il virus lo ha colpito, un epilogo drammatico. Il 10 gennaio, giorno del suo compleanno, ha cominciato a non sentirsi bene, ma si è pensato ad un semplice malanno di stagione. Dopo un paio di giorni, visto che la febbre non passava, il medico ha disposto il suo ricovero all’ospedale di Piacenza. Qui è risultato positivo e si è reso necessario intubarlo. Dopo più di quindici giorni ha avuto ulteriori complicazioni, che non gli hanno dato scampo.

