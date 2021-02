Focolai da Covid, chiuse due scuole materne di Piacenza. Contagi anche alla “Due Giugno”

Il Covid ha costretto alla chiusura forzata alcune scuole materne di Piacenza. A partire da stamattina (10 febbraio) le attività nei due istituti per l’infanzia “Moro” in via Trieste e nel quartiere Farnesiana sono sospese, in seguito alla diffusione delle infezioni da Coronavirus. Tutti gli alunni, quindi, sono a casa. Inoltre, la scuola materna “Due Giugno” in via Sanzio deve fare i conti con l’isolamento anti-contagio di due sezioni su cinque. La situazione viene confermata dalla dirigente Simona Favari, alla guida del quarto circolo didattico di Piacenza: “L’Ausl sta effettuando tutti gli accertamenti del caso, con l’esecuzione dei tamponi e le disposizioni di quarantena. I contagi potrebbero essersi diffusi a causa di una docente positiva che si è spostata nei vari plessi scolastici”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà