Fuori strada con l’auto guidata dal padre, ferita una bambina di quattro anni

In via Montanara

E’ rimasta ferita una bambina di quattro anni rimasta coinvolta con il padre in una uscita di strada a pochi chilometri da Castel San Giovanni. L’uomo stava scendendo su via Montanara quando, per cause da appurare, ha perso il controllo dell’auto finendo la corsa in mezzo al campo. Subito sono intervenuti i soccorsi e sul posto sono accorse due ambulanze – la croce rossa di Borgonovo e la pubblica assistenza Val Tidone -, l’eliambulanza, l’auto medica e la polizia municipale. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Piacenza, mentre la bimba è stata portata a Parma dall’elisoccorso.