Lavori in via Mazzini e via Calvi, i commercianti: “Si rispettino i tempi stabiliti”

“Che si facciano i lavori ma nei i tempi stabiliti e con disagi ridotti al minimo”. A Castel San Giovanni gli abitanti e i commercianti di via Calvi e via Mazzini, la porzione di centro storico dove da lunedì sono partiti i lavori per la sostituzione di rete gas e acquedotto, chiedono di fare presto. Nessuno si dice al momento contrario ma il disagio per chi abita e lavora si fa sentire, tanto più nei tratti dove si lavora le auto non possono circolare. “I lavori qui servono a tutti, ma chiediamo solo che si sbrighino e speriamo non ci siano troppi disagi” dicono le persone intervistate.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI