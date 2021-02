Martiri delle foibe, alle scuole elementari nasce il “Giardino del ricordo”

Le scuole elementari di Castelsangiovanni avranno un “Giardino del ricordo”, alla memoria dei martiri delle foibe. Al suo interno saranno piantati tre aceri donati dall’amministrazione comunale.

Un terzo albero, un faggio rosso, è stato piantato in un’aiuola in via Martiri delle foibe, per ricordare le vittime innocenti di quella pagina così buia della storia italiana.

