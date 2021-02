Nel “Giorno del ricordo” intitolati i giardini ai Martiri delle Foibe

Inaugurato a Fiorenzuola nel “Giorno del Ricordo” il giardino pubblico intitolato ai Martiri delle Foibe. Al centro una pietra carsica, che richiama le cavità dette foibe, in cui vennero gettati i corpi delle vittime del terribile eccidio consumatosi ai danni della popolazione italiana alla fine seconda guerra mondiale. Il Comune ha scelto di celebrare così il Giorno del Ricordo, intitolando i giardini della nuova lottizzazione residenziale tra via Verani e via Kennedy. Intitolate altre due vie nella stessa area residenziale: una ad Alcide De Gasperi e una a Giovanni Paolo II. Presente tutta la giunta; due consiglieri di maggioranza e minoranza. Schierate le autorità e le associazioni combattentistiche: la compagnia dei Carabinieri col comandante Maggiore Biagio Bertoldi, la Polizia locale con la comandante Carla Rigolli, la Guardia di Finanza con il Luogotenente Gabriele Nobis, il Gruppo Alpini, i Bersaglieri, l’Anpi, l’Aeronautica Militare, l‘Associazione nazionale carabinieri.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà