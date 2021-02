Trasporto sociale, 32 privati donano nuovo mezzo al comune

Grazie alla generosità di 32 privati, il comune di Rottofreno potrà continuare il trasporto gratuito delle persone svantaggiate che hanno bisogno di fare visite mediche o terapie. “Facciamo 1.200 viaggi l’anno”, ha informato il sindaco Raffaele Veneziani alla cerimonia di consegna del nuovo mezzo avvenuta davanti al municipio. Il Doblò sostituisce il modello precedente che per otto anni ha servito anziani, diversamente abili e persone temporaneamente non in grado di guidare per motivi di salute.

