“Una storia da raccontare”: il Covid visto dagli occhi dei bambini

“La sensazione che abbiamo avuto è che stesse succedendo qualcosa che sarebbe diventato storia”. E’ Rita Croci ad introdurre il progetto “Una storia da raccontare” dell’istituto comprensivo “M.K. Gandhi” di San Nicolò, che ha coinvolto 1.600 studenti per raccontare come hanno vissuto la pandemia.

Un lavoro partito a febbraio 2020 e terminato a dicembre, che ha impegnato bambini, ragazzi e insegnanti per mesi. Storie, racconti, disegni, foto, video, raccolti in una pubblicazione cartacea e digitale destinata a rimanere, perché frutto della voce e delle emozioni senza filtri di chi, anche se in giovane età, si è trovato dentro a un evento mondiale.

Il risultato della pubblicazione, disponibile in italiano e in inglese, è andato oltre le aspettative ed è stato distribuito a tutti le scuole del progetto Erasmus, come ad esempio Turchia, Olanda, Francia, come scambio di esperienze sulla tematica Covid.