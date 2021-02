Boom di casi nelle scuole di Fidenza, l’allarme arriva anche a Piacenza

C’è preoccupazione anche a Piacenza per i numerosi focolai di Covid che si stanno scatenando nelle scuole di Fidenza, a soli 40 chilometri dalla nostra provincia. Tra l’altro, molti ragazzi che risiedono a Fidenza, frequentano le scuole piacentine. Il sindaco Andrea Massari, secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, avrebbe lanciato l’allarme nei giorni scorsi spiegando che “il 20% degli studenti positivi al Coronavirus della provincia è concentrato a Fidenza”. I dati del contagio sarebbero in linea con quelli nazionali, ma a Piacenza la soglia di attenzione si è alzata notevolmente alla luce di questa situazione, soprattutto per le varianti del virus che stanno iniziando a circolare e che potrebbero essere alla base di questi nuovi contagi. L’Ausl di Piacenza è ancora in attesa dei risultati dei campioni inviati alcuni giorni fa a un laboratorio accreditato di Parma.

Intanto non è rosea neppure la situazione delle scuole piacentine dove il contagio viaggia veloce e ha già provocato la chiusura forzata di alcune scuole materne in città e della scuola primaria di Carpaneto.