Lite furibonda e botte tra due donne per un parcheggio: arriva la polizia

Sembrano esserci motivi legati alla precedenza per accaparrarsi un parcheggio alla base della tremenda zuffa scoppiata tra due donna in via Conciliazione. È accaduto nella serata di giovedì 11 febbraio. Dopo gli insulti, le due automobiliste sono passate alle vie di fatto. Per dividerle, sono intervenuti i rispettivi mariti, uno dei quali con un cane che è stato raggiunto, nella concitazione del momento, da un calcio. Una delle due contendenti è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso; sul posto, per riportare la calma, addirittura tre volanti di polizia.

