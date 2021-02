“Vivere in salute. I giovedì della medicina”. Al via la trasmissione di Telelibertà

Da primario di Gastroenterologia a giornalista il passo non è poi così lungo. Non lo è per Fabio Fornari, gastroenterologo noto a Piacenza che i cittadini ritroveranno giovedì sera su Telelibertà. Domani alle 20.15 parte “Vivere in salute. I giovedì della medicina”, nuova trasmissione della nostra emittente che vedrà Fornari nei panni dell’intervistatore: dall’altra parte del microfono invece ci saranno altri medici, cardiologi ed esperti di pressione, ma anche gastroenterologi.

“L’obiettivo di questa trasmissione è dare un’informazione precisa e aggiornata su temi della salute particolarmente sentiti dal pubblico – spiega l’ex primario dell’ospedale di Piacenza – per questo verranno invitati diversi professionisti in campo medico sia della nostra città, sia di altre zone”.

Il via viene dato con una puntata dedicata alla cattiva digestione che vedrà intervenire l’attuale primario di Gastroenterologia del “Guglielmo da Saliceto”, Giovanni Aragona: sarà lui il primo intervistato di Fornari, che è anche direttore scientifico della trasmissione. A seguire, nelle prossime settimane saranno ospiti Daniela Aschieri, direttore di Cardiologia all’ospedale di Castel San Giovanni che interverrà sulle malattie cardiovascolari e sull’infarto, spiegando come riconoscerlo e prevenirlo, e Giuseppe Crippa, specializzato in medicina interna e nefrologia: a lui il compito di occuparsi dell’ipertensione, disturbo che in Italia colpisce il 30 per cento dei cittadini.