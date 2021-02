Divieto di spostamenti tra regioni prorogato al 25 febbraio. L’Emilia Romagna rimane in zona gialla

Via libera del Consiglio dei ministri

E’ arrivato il via libera in Consiglio dei ministri al “decreto legge Covid” che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio. Lo riferisce l’Ansa a Cdm ancora in corso.

“Dal 16 al 25 febbraio – recita la norma – sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

Nel frattempo c’è la conferma: l’Emilia Romagna rimane in zona gialla.