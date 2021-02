Nuove aree per chioschi al Parco della Galleana, Montecucco e Baia del Re

La Giunta Barbieri ha istituito, con una delibera approvata venerdì 12 febbraio, nuove aree da affidare in concessione per 12 anni, destinate all’installazione di chioschi-bar per la somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle aree comunali parco della Galleana, parco di Montecucco e Baia del Re-Giardini ex Unicem.

Per l’individuazione dei concessionari, cui spetterà l’installazione dei chioschi secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Edilizio, si procederà attraverso bandi ad evidenzia pubblica. Il concessionario potrà richiedere ulteriore spazio adibito a dehor e dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area verde individuata e all’installazione di un sistema di videosorveglianza al fine di migliorare e garantire la sicurezza dello spazio concesso.

“La presenza dei chioschi-bar nei parchi pubblici – dice l’Assessore all’Urbanistica Erika Opizzi commentando la decisione assunta – rappresenta un indubbio servizio per chi frequenta queste aree, rendendole al contempo più accoglienti, valorizzandole e costituendo un prezioso presidio di sicurezza”.