Proseguono le ricerche di Stefano, nuove segnalazioni di avvistamento

Si sono registrate nuove segnalazioni di avvistamento per Stefano Barilli, il ragazzo di 23 anni allontanatosi da casa lunedì scorso e per il quale sono in corso le ricerche ormai da giorni. Lo ha riferito la mamma dal ragazzo. Segnalazioni che lascerebbero qualche speranza e su cui sta lavorando la polizia.

Per tutta la giornata di ieri sono proseguite le ricerche dei vigili del fuoco lungo il fiume Po. A bordo di un’imbarcazione due squadre si sono alternate dal mattino alla sera risalendo e ridiscendendo il fiume fra Piacenza e Monticelli.

La divisione anticrimine della polizia ha invece sentito parenti ed amici del giovane nel tentativo di ricostruire i suoi ultimi movimenti. Forse nel recente viaggio in Svizzera di Stefano, i motivi del mistero della sua scomparsa.

