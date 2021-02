Torre faro di un parcheggio precipita e sfiora un’auto. Nessun ferito, ma poteva essere una tragedia

Una torre faro di una quindicina di metri è precipitata questa mattina, sabato 13 febbraio, intorno alle 10.00 nel parcheggio di via Trivioli a Piacenza. L’imponente struttura in ferro, nel cadere, ha sfiorato un’auto in sosta. Fortunatamente nessuno si trovava nelle vicinanze e l’episodio non ha causato feriti. I vigili del fuoco, subito avvisati, si sono precipitati sul posto per mettere in sicurezza l’area. I tecnici di Enel sono stati allertati per la rimozione. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al crollo.

