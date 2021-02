Tre chili di marijuana in salotto e in camera da letto, arrestati due giovani

Barattoli di vetro e sacchetti di cellophane pieni di marijuana, occultati in salotto e in camera da letto, sono stati trovati dai carabinieri durante una perquisizione nell’abitazione di due ragazzi di 25 e 26 anni domiciliati a Roncaglia, frazione di Piacenza. Complessivamente i militari hanno sequestrato tre chili e due etti di droga oltre a materiali per il confezionamento di stupefacenti e bilancini di precisione. La perquisizione domiciliare è scaturita dal controllo stradale avvenuto a Chiavenna Landi, i due giovani erano stati trovati in possesso di alcuni grammi di eroina e cocaina. Per loro è scattato l’arresto e dopo la direttissima si trovano ai domiciliari.

