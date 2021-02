Trebbia Bike: a Travo arrivano le biciclette a pedalata assistita

A Travo sta per arrivare il primo “point” comunale per il noleggio delle biciclette a pedalata assistita, una delle novità più visibili del progetto “Trebbia Bike” portato avanti dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta che punta a collegare con un percorso ciclabile o con il ripristino dei sentieri la parte alta della Val Trebbia da Travo a Zerba. E si cerca un gestore in grado di portare avanti l’attività.

Il nuovo punto di noleggio sarà costruito nelle prossime settimane nella zona alta del capoluogo, lungo via Dalla Chiesa, in una posizione strategica: a ridosso di un parcheggio e non lontano dal distributore pubblico di acqua potabile. Una struttura in muratura dotata anche di docce, una zona per lavare le biciclette dal fango e una una piccola “officina” per la manutenzione e la riparazione delle biciclette. Gli interessati a farsi un giro tra collina e montagna potranno presto prenotare online, parcheggiare l’auto a Travo, noleggiare la bici a tempo, salire in sella e poi sfruttare le potenzialità della pedalata assistita per divertirsi sui sentieri della zona o risalire verso l’alta Val Trebbia.