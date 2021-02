Castel San Giovanni, raccolta fondi per una nuova tensostruttura

La parrocchia di Castel San Giovanni ha avviato una raccolta fondi per ricomperare la tensostruttura che la nevicata di fine dicembre aveva fatto crollare. La struttura serviva ai ragazzi dell’oratorio, durante il Grest, ma anche per feste, ritrovi di comunità. Nel 2012 era stata prestata ad una parrocchia di un comune colpito dal terremoto che aveva devastato l’Emilia. Veniva anche prestata ad associazioni per eventi pubblici. Era stata offerta anche al vicino ospedale in occasione di una manifestazione. Ora servono 11 mila euro per acquistarla. Chi vuole contribuire può farlo tramite la piattaforma on line gofundme (una nuova tenso per la comunità di castello) oppure tramite un versamento su di un conto corrente bancario . Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito dell’oratorio parrocchiale www.osfncsg.com

