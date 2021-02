Caminata: travolto da un’auto, tasso ferito salvato da un passante

Non corre pericolo di vita ed è sottoposto alle cure del caso per poterlo in seguito rilasciare nuovamente in libertà. Si tratta del tasso che venerdì scorso è stato travolto da un’auto a Rossarola di Colli Verdi, nel comune di Caminata: l’animale è rimasto sanguinante sul ciglio della strada ma fortunatamente è stato raggiunto da un passante che lo ha deposto all’interno di una gabbietta aperta e ha contattato un’associazione piacentina che si occupa di soccorso animali.

