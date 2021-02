Donna disabile trovata morta dalla sorella in via Capra nell’appartamento saturo di fumo

Una donna di 62 anni è stata trovata morta nell’appartamento in cui viveva in via Capra, in città. A scoprire il decesso è stata la sorella, che questa mattina era passata a trovarla attorno alle 9.30. Nessuno rispondeva al campanello, quindi, utilizzando una copia delle chiavi di cui era in possesso, è entrata ed ha trovato la 62enne (disabile, con una protesi alla gamba) riversa a terra priva di vita. Nell’appartamento c’erano fumo e fuliggine, da una prima analisi sembra che la donna sia morta a causa del fumo prodotto da un corto circuito elettrico oppure da un guasto all’impianto di riscaldamento.

Sul posto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco per i soccorsi, purtroppo rivelatisi inutili perché la donna era già morta.

