Misericordia, il presidente della Camera ricorda il volontario Sartori ucciso dal Covid

Una corona di fiori del presidente della Camera Roberto Fico è stata inviata in ricordo del compianto volontario della Misericordia di Piacenza Giorgio Sartori. Tutti i volontari delle Misericordie d’Italia morti a causa del Covid saranno ricordati il 17 febbraio alle ore 15 in una cerimonia nazionale in provincia di Firenze.

Giorgio Sartori, storico volontario della Misericordia di Piacenza, è scomparso nel marzo dell’anno scorso, a 77 anni. Giorgio era uno dei fondatori della Misericordia di Piacenza – ricorda Rino Buratti, governatore della confraternita piacentina – e dal 2014 al 2018 ne era stato vicegovernatore. Era un soccorritore di livello avanzato.