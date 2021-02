Servizio civile a Castel San Giovanni, ultimo giorno per presentare le domande

Oggi, lunedì 15 febbraio, a Castel San Giovanni, scade il termine ultimo per presentare domanda per il servizio civile. Cinque i sono disponibili. Stando alle testimonianze dei giovani che nei mesi e negli anni scorsi hanno prestato servizio volontario, si tratta di “un’esperienza formativa utile soprattutto a conoscere se stessi”. Tra le testimonianze raccolte, e pubblicate su Libertà oggi in edicola, ci sono quelle di Vanessa Berna, Erica Preziosa e Nancy Esposito, tre ventenni accumunate tutte dall’aver prestato servizio civile in comune a Castel San Giovanni. “La consigliamo a tutti, si impara prima di ogni cosa a conoscersi meglio”.

