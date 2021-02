Auto contro il muro, tasso alcolemico cinque volte il limite per un 24enne

Un 24enne della Val Trebbia dopo aver perso il controllo della propria autovettura è andato a sbattere contro un muro di cemento armato in località Sanguineto, nel comune di Corte Brugnatella. L’incidente si è verificato alcune sere fa verso le 20.

Quando è arrivata sul posto la pattuglia dei carabinieri per effettuare i rilievi dell’incidente, il giovane era già stato portato all’ospedale di Bobbio dai soccorritori, e dopo le cure del caso, è stato riscontrato un tasso alcolico pari a 2,53 grammi per litro. Al 24enne, quindi, è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.