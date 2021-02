Auto finisce nel fossato e rimbalza sulla strada, donna ferita a Catagnina

Tanto spavento ma fortunatamente conseguenze non gravi per la donna che è improvvisamente è uscita di strada con la sua auto all’alba di martedì 16 febbraio nella zona di Cattagnina di Rottofreno. Ancora da chiarire le cause della sbandata, in seguito alla quale il mezzo è finito nel fossato e quindi rimbalzato sulla careggiata, fermandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco di Castel San Giovanni, l’auto medica con una ambulanza e i carabinieri.

>