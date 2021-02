Calano i contagi, Baldino: “Ci sarà un peggioramento”. Cinque casi sospetti di variante inglese

Dall’8 al 14 febbraio i nuovi positivi al Covid, nella provincia di Piacenza, sono stati 390 contro i 448 della settimana precedente (-12,9%). I tamponi effettuati sono lievemente diminuiti (-4,6%). Le vaccinazioni hanno subito un incremento del 15% e sono 19.902. Calano del 16,5% i ricoveri negli ospedali passando da 194 a 162. Si è registrato anche un calo dei ricoveri in terapia intensiva, passati da 16 a 12 (- 25%). Anche i decessi hanno visto un decremento, da 24 a 19.

“Nonostante questa settimana i numeri siano più bassi rispetto alla media regionale, tra i nostri operatori sanitari c’è pessimismo, ci aspettiamo infatti una ripresa dei contagi nella nostra provincia, non dobbiamo abbassare la guardia “- spiega Luca Baldino, direttore generale di Ausl.

Il percorso di vaccinazioni nelle case di riposo della provincia di Piacenza è quasi completato: su 1.988 anziani vaccinabili ne sono stati già vaccinati 1.931 di cui 476 con la prima dose e 1.455 hanno ricevuto anche la seconda. Trentuno restano gli anziani che non hanno dato il proprio consenso alla vaccinazione. Nell’ultima settimana sono stati 10 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nelle Cra piacentine. “Si tratta di persone che non avevano ancora completato la vaccinazione contro il Covid” – spiega Baldino. Diminuiscono i contagi nella fascia di età dai 65 anni in su, ma aumentano nella fascia 0-17 anni passando da un 22% a un 28%.

VARIANTI DEL VIRUS- Al momento su 12 casi analizzati, 5 sono quelli con forte sospetto della presenza della variante Covid inglese. I risultati dai laboratori accreditati della regione arriveranno questa sera. Baldino ha ricordato come le restrizioni per chi viene colpito dalle varianti siano più restrittive. Isolamento di 14 giorni, tampone obbligatorio al termine della quarantena anche se asintomatici e isolamento previsto per tutti i contatti.