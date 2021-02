Luigi, il primo over 85 vaccinato all’ex Arsenale: “Non ho paura, grazie a tutti”

Il primo piacentino ultra85enne ha ricevuto il vaccino anticovid alle 8.02 di martedì 16 febbraio.

Luigi, ex autista residente a Piacenza ha dichiarato al dottore che lo ha ricevuto per l’accettazione: “Non ho mai avuto niente io e non ho paura. Grazie grazie a tutti”.

In Arsenale, negli spazi messi a disposizione dall’Esercito, sono prenotate per oggi circa 200 persone.

Tra i primissimi a essere vaccinati c’è anche la signora Giovanna, centenaria, altrettanto sorridente e contenta. L’Azienda sanitaria ricorda che il punto vaccinazioni di Piacenza è accessibile dal parcheggio di viale Malta, dietro la questura. La sede mette a disposizione dei cittadini 135 posti auto gratuiti. Le prenotazioni proseguono con le modalità indicate nei giorni scorsi.

