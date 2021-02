L’ultimo passaggio in via Roma salutato da un applauso dei colleghi negozianti

Quasi settant’anni di lavoro. Aveva iniziato giovanissima Maria Borsotti, storica pollivendola di via Roma a Piacenza scomparsa all’età di 81 anni. Discreta e operosa, la signora Maria era una delle colonne del quartiere, sempre presente dietro il banco dell’attività “Lo Spiedo”, portata avanti insieme al figlio Daniele Ferrari. Ai funerali, celebrati nella chiesa di San Savino, commercianti e abitanti del quartiere non sono mancati: una parte ha voluto rendere omaggio anche al passaggio del feretro in via Roma, salutato con un lungo applauso.

Nel 2018 la signora Maria era stata premiata, insieme al figlio, dall’associazione 50&Più di Unione Commercianti per i tanti anni di lavoro: quel diploma lo aveva appeso con orgoglio nella sua polleria dove fino a poco tempo fa aveva continuato a preparare tortelli, anolini, polli e conigli allo spiedo. Ma soprattutto aveva continuato ad accogliere i clienti con un sorriso che da oggi mancherà molto.