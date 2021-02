Ponte di Pievetta, a giorni il ritorno del passaggio sulle due corsie

Entro metà settimana la corsia attualmente chiusa al traffico lungo il ponte di Pievetta a sarà di nuovo aperta al passaggio delle auto. Vuol dire che la circolazione potrà ricominciare a scorrere su entrambe le corsie di marcia, con l’eccezione degli ultimi 400 metri della corsia di destra, quella che da Castel San Giovanni porta in direzione di Pieve Porto Morone. Lungo quel tratto di strada rimarrà ancora per qualche tempo in vigore il senso unico alternato. Per i forzati del ponte si avvicina quindi un parziale ritorno alla normalità

