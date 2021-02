Prima poliziotto ad honorem, ora membro del sindacato: è Luigi Cavanna

Prima il titolo onorifico di poliziotto, ora membro del sindacato. Ma lui è un medico, un primario di oncologia. Si tratta del professor Luigi Cavanna, titolare del reparto di Oncologia del Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Dopo la nomina a poliziotto ad honorem del luglio scorso, conferita dal Capo della Polizia Franco Gabrielli, ora è arrivata la nomina a membro onorario del Siap, il sindacato dei poliziotti. La nomina è avvenuta in occasione del 9° congresso provinciale Siap di Piacenza, che si è tenuto presso l’aula magna della Scuola di Polizia di Piacenza, alla presenza delle Autorità, e durante il quale Sandro Chiaravalloti è stato riconfermato segretario provinciale del sindacato per i prossimi quattro anni. Il Siap Piacenza, con 130 iscritti, è la prima sigla sindacale piacentina per quanto riguarda la polizia.

