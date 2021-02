Trasferimento della Diabetologia a piazzale Milano, Baldino: “Drammatica carenza di spazi”

“Una drammatica carenza di spazi nell’ospedale di Piacenza”. Così il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, in videoconferenza, ha motivato il trasferimento del reparto di diabteologia dal Guglielmo di Saliceto alla Casa della salute di Barriera Milano. Un cambiamento che preoccupa pazienti e familiari, dei quali si è fatto portavoce Carlo Fantini, presidente dell’Associazione diabetici Piacenza. Come spiegato da Fantini, preoccupa dunque l’assenza di parcheggio a barriera Milano, preoccupa la scarsità di mezzi pubblici che servono la zona, preoccupa la distanza con la farmacia dell’ospedale per la distribuzione dei medicinali necessari al diabetico.

