Trasparenza nella logistica, avviato un tavolo per la mappatura degli appalti

Un nuovo percorso di mappatura degli appalti nel mondo della logistica nella Provincia di Piacenza, con l’obiettivo di raggiungere un’intesa tra tutti gli attori del sistema per la tutela della legalità e leale concorrenza, è stato avviato oggi, 16 febbraio, dal prefetto di Piacenza Daniela Lupo, nell’ambito degli incontri periodici della Conferenza Permanente.

Il tavolo di lavoro, coordinato dalla Prefettura e del quale fanno parte Itl, Inps, Inail, Ausl Agenzia regionale per il Lavoro Parma-Piacenza, oltre a diverse associazioni di categoria (Confindustria, Confapi e Cna) e organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Ugl), si pone l’obiettivo di dar vita ad una nuova intesa tra tutte le componenti per la qualificazione degli appalti nei segmenti del facchinaggio, logistica e movimentazione, anche alla luce anche del Protocollo regionale per una logistica più sostenibile rinnovato fino al 2025.

Inoltre, nel corso dei lavori è emersa anche l’opportunità di promuovere alcuni interventi normativi per la prevenzione di eventuali infiltrazioni della criminalità anche organizzata nel settore della logistica e la risoluzione di alcune problematiche amministrative per l’agevolazione dei controlli da parte delle istituzioni competenti.