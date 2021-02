Escursioni in Alta Val Nure e sull’Appennino: ecco il nuovo programma 2021

La collaborazione tra Aigae, Ferriere Sport Camp e amministrazione comunale di Ferriere ha prodotto un calendario di escursioni sull’Appennino piacentino, dell’Alta Val Nure in particolare, che anche per l’estate 2021 saranno aperte a tutti e alla portata di tutti.

La prima è in programma domenica 18 aprile: “Da Ferriere a Perotti lungo il fiume”; si proseguirà sabato 29 maggio con l’escursione alle miniere di Ferriere, sabato 17 luglio “Il lago vestito di giallo: alla scoperta delle ninfee dei laghi glaciali”; domenica 1 agosto con l’escursione che porterà alla scoperta del pino mugo del lago Nero; nel giorno di Ferragosto escursione per tutti in seggiovia con “Il monte delle tre province, il monte Bue e Prato Cipolla”. Il calendario si chiuderà domenica 29 settembre sul monte Carevolo sulle tracce dei Longobardi. Le escursioni si terranno in sicurezza, rispettando le norme anti-Covid. L’elenco delle escursioni è inserito anche nel calendario del Comune di Ferriere 2021.

“La nostra volontà – osservano i ragazzi del Ferriere Sport Camp –, in collaborazione con Aigae ed anche con Trailvalley in accordo con l’amministrazione comunale, è concentrarci sempre di più sulla sistemazione dei sentieri e la loro successiva fruizione”.

