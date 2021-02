Sorpresi a caricare bici rubate su un furgone: arrestati due uomini

La polizia locale di Fiorenzuola ha arrestato due uomini per furto aggravato e ricettazione. I due malviventi, un italiano e un marocchino, stavano trafugando biciclette dalla zona della stazione, caricandole su un furgoncino Fiat Doblò. Il fatto è avvenuto lunedì 15 febbraio attorno a mezzogiorno. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato la scena. La polizia locale di Fiorenzuola ha in custodia le biciclette rubate in un proprio deposito. Chi fosse stato derubato di recente della bicicletta, può farsi avanti presso il Comando (in largo Gabrielli, una delle palazzine dell’ex macello).

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI IN EDICOLA CON LIBERTÀ