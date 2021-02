Sindaco di Piozzano torna a casa: “In Terapia intensiva ho avuto paura”

Il sindaco di Piozzano Lorenzo Burgazzoli, ha sconfitto il Covid. Dopo tre settimane di ricovero ospedaliero ha fatto rientro nel suo amatissimo paese dove ha trovato ad attenderlo il calore dei piozzanesi che in tutto questo tempo hanno trepidato per lui. “L’unico momento in cui ho avuto paura è stato quando mi hanno trasferito in terapia intensiva, ma subito dopo la gentilezza del personale mi ha aiutato a calmarmi”. Burgazzoli ha trascorso cinque lunghi giorni con in testa il casco per respirare meglio. “Ho trovato una gentilezza e un’umanità inaspettate. Ringrazio tutto il personale che si è preso cura di me”.

L’INTERVISTA DI MARIANGELA MILANI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA OGGI