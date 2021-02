Ladri in casa, i gioielli prendono il volo. Allerta per un’auto sospetta

Ladri in azione nel centralissimo piazzale Gramsci a Castel San Giovanni. Rientrando a casa un uomo ha notato qualcosa di strano. Preoccupato ha avvisato i carabinieri e dopo un controllo ha scoperto che i gioielli che custodiva in casa avevano preso il volo. I ladri sono passati dalla finestra del bagno. Sul posto i carabinieri di San Nicolò. In città cresce intanto l’allarme per la presenza di un’auto di colore scuro, forse un’Audi, che sarebbe stata avvistata in via Malvicino e via Dante dove sono sono stati segnalati alcuni tentati furti.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà