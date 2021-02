Rientra dall’estero e si contagiano due famiglie: ricoverata una donna all’ottavo mese di gravidanza

Sono una decina i contagi registrati in una località del comune di Bettola a causa, si ipotizza, del mancato rispetto della quarantena. Due le famiglie coinvolte. Un focolaio che si è diffuso da una famiglia e probabilmente da una donna rientrata dall’estero che, positiva asintomatica, ha partecipato ad un pranzo di famiglia. Tra gli altri è risultata positiva al virus anche una donna all’ottavo mese di gravidanza, attualmente ricoverata per una polmonite da Covid-19. Una seconda famiglia di quattro persone, che ha avuto contatti con la donna, è risultata positiva al virus con sintomi. A Bettola sono in quarantena, fino al 24 febbraio, anche le classi prima e seconda della scuola media. Ad oggi, solo la terza media può regolarmente frequentare in classe.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà