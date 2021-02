“Vivere in salute. I giovedì della medicina”. Si parla di malattie del cuore

Continuano gli appuntamenti con “Vivere in salute. I giovedì della medicina”. Stasera, giovedì 18 febbraio, alle 20.15 sul canale di Telelibertà è infatti in programma la seconda puntata della trasmissione condotta dal gastroenterologo Fabio Fornari: ospite della serata sarà Daniela Aschieri, direttore di Cardiologia all’ospedale di Castel San Giovanni. A lei spetterà il compito di intervenire parlando delle malattie cardiovascolari e dell’infarto, spiegando come riconoscerlo e anche come prevenirlo.

Il format è partito la scorsa settimana con una puntata dedicata ai disturbi legati alla cattiva digestione: ospite era stato Giovanni Aragona, attuale primario di Gastroenterologia dell’ospedale di Piacenza che ha preso le redini del reparto direttamente da Fornari. È stato proprio quest’ultimo a evidenziare come la trasmissione voglia essere “un’occasione per tornare a parlare anche di altri disturbi e patologie frequenti nella cittadinanza, eppure un po’ dimenticate nell’orizzonte di questa pandemia”. Per quanto riguarda la cattiva digestione, di fatto a soffrirne è tra il 20 e il 30 per cento della popolazione: i sintomi sono la sazietà precoce, il dolore e il bruciore, ma in alcuni casi sono causati da lesioni o patologie specifiche, in altri no.