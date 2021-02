Alta Val Tidone, via l’amianto dai cimiteri: lavori pronti a partire

Via l’amianto dai cimiteri. Il comune di Alta Val Tidone ha dato il via ad una serie di interventi nei cimiteri di Nibbiano, Genepreto, Trevozzo e Busseto. In quest’ultimo, in modo particolare, verranno rimosse le ultime lastre di pericoloso eternit che ancora sono presenti in parecchie coperture delle cappelle cimiteriali. Nei restanti cimiteri verranno invece rifatti i viali di accesso. Il primo ad essere interessato dal cantiere è il camposanto di Nibbiano, dove al momento è vietato l’accesso. Viene fatta un’eccezione solo per i funerali, per cui il cantiere viene eventualmente sospeso.

