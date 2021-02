Nuova ordinanza del comune: vietato sedersi sulle scalinate del centro fino al 30 aprile

E’ stato emessa dal Comune di Piacenza una nuova ordinanza, valida fino al 30 aprile 2021, che prevede il divieto di sostare sui gradini della scalinata del duomo di Piacenza e della basilica di San Francesco, su quelli di accesso e dei portici di palazzo Gotico, di piazzetta Pescheria (per l’ intera area, compresa quella davanti allo scalone di Palazzo Gotico), in piazzetta Plebiscito, della rientranza di Via San Siro in prossimità dell’area di accesso alla galleria del Cinema Politeama.

Si tratta di una nuova ordinanza, dopo quella del 6 agosto seguita il 6 novembre da una proroga che spostava la data di termine al 31 gennaio 2021. Ora una nuova ordinanza, dalla quale sono escluse le occupazioni autorizzate per i pubblici esercizi e in occasione di eventi pubblici.