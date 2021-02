Malmenano un compagno e filmano l’aggressione: studenti sospesi alla scuola media di Podenzano

Bullismo in classe

Grave episodio di bullismo e cyberbullismo in una classe della scuola media “Parini” di Podenzano. E’ accaduto nei giorni scorsi ai danni di un ragazzino che, durante un cambio d’ora (e quindi complice l’assenza temporanea del docente) è stato spinto e strattonato dai compagni di classe, costringendolo contro una parete dell’aula per poi malmenarlo con l’utilizzo di uno zaino.

Tutto è stato filmato con un cellulare e postato sui profili social e in alcuni gruppi whatsapp dei ragazzi coinvolti. Un episodio che la scuola ha denunciato alla Polizia postale.

Fermo l’intervento della dirigente scolastica Giorgia Antaldi, che ha sospeso i ragazzi che hanno commesso il fatto, coloro che hanno filmato e anche quelli che non sono intervenuti né per aiutare il compagno né per fermare chi lo stava percuotendo con lo zaino.