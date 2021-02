Da martedì il Palacastello diventa centro vaccinale. Tutte le informazioni

Da martedì prossimo il Palacastello lungo la strada della Spadina apre le porte per accogliere la massiccia campagna vaccinale anti-Covid. Per quindici mesi la struttura sportiva, riconvertita a centro vaccinale, fungerà da punto di riferimento per le vaccinazioni per l’intera Val Tidone. Al momento sono stati fissati come giorni in cui vaccinare al Palacastello il martedì, il giovedì e il sabato dalle 14.00 alle 20.00. Ci saranno medici e personale infermieristico. Il Palacastello è stato scelto sia per la sua posizione strategica, in ingresso alla città di lato la via Emilia (Strada della Spadina dietro la Coop) sia per la presenza di un ampio parcheggio (50 posti auto).

