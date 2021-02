Bobbio, domani chiusi asilo e scuola elementare. Screening di massa per alunni e insegnanti

In seguito ad alcuni contagi registrati nei giorni scorsi e all’isolamento precauzionale di alcuni alunni, domani le scuole dell’infanzia e primaria di Bobbio saranno chiuse. L’azienda sanitaria ha infatti predisposto lo screening di massa per studenti e insegnanti. Gli istituti resteranno chiusi fino a data da desinarsi in base all’esito dei tamponi. Restano aperte le scuole medie.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà